تراجع سعر النفط الأمريكي لأقل من 70 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 5 أشهر، في ظل تزايد المخاوف من تراكم فائض المعروض في الأسواق، رغم تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 4% إلى أقل من 70 دولارا للبرميل ووصل إلى أقل مستوى له منذ 29 يونيو الماضي. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر3% إلى أقل من 75 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من الربع منذ وصوله إلى أعلى مستوى له خلال العام الحالي في سبتمبر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط تتراجع خلال الأسابيع الأخيرة في ظل مؤشرات على توافر المعروض في الأسواق، ومنها بيانات شركات متابعة حركة الملاحة البحرية التي أشارت إلى وصول صادرات النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي قدره 6 ملايين برميل يوميا.

في الوقت نفسه فشل قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط يوم الخميس الماضي خفض إنتاجه بمقدار مليوني برميل يوميا في العام المقبل، في دعم الأسعار بالأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أول ديسمبر الماضي، مع تراجع الإنتاج الأمريكي لأول مرة منذ يوليو الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والديزل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6ر4 مليون برميل إلى 445 مليون برميل.

في المقابل ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1ر2 مليون برميل يوميا في حين تراجع الإنتاج المحلي بمقدار 100 ألف برميل إلى 1ر13 مليون برميل يوميا وهو أول تراجع أسبوعي للإنتاج منذ يوليو الماضي.

وفي الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% إلى 43ر69 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 5ر3% إلى 52ر74 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل.