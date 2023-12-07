إبراهيم عيسى: القوى السياسية الداعمة لحماس غير مؤمنة بالدولة المدنية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القوى السياسية الحالية هي قلب الحركة المدنية وكل من أيد ودعم حركة حماس في المشهد الأخير يحتاج مراجعة إيمانه بفكرة المدنية لأن حماس حكومة دينية فاشية استبدادية، مشددا على أن حركة حماس تنتهك حقوق الانسان.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل التيارات السياسية التي لم تعلق ولا تتكلم على مظاهر الإرهاب من حماس ليست مؤمنة بالدولة المدنية، متابعا: حماس عملت عملية عسكرية مذهلة ومبهرة وزلزلت الأمان الإسرائيلي، لكن بجانب ده عملت أحداث ومشاهد لا يمكن وصفها إلا بأنها إرهابية.

وتابع: حماس خطفت مدنيين وأطفال ونساء ورضع واللي مش شايف أن ده إرهاب مظنش مؤمن بالدولة المدنية أو محرج أن خايف حد يقول عليه أنه ضد المقاومة، والحركة المدنية نفسها لم تتفق على مرشح واحد في انتخابات الرئاسة ولم تتفق على شخص والقاسم المشترك في المعارضة هو معارضة النظام السياسي.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى على عدم وجود تيار ليبرالي حقيقي في مصر وحزب الوفد نفسه أصبح مجرد شبح للوفد القديم، قائلا: اتحدى حد من الوفد يجيب خطب لمصطفى النحاس ويقرأ خطاب واحد له على اعتبار أنه رأيهم الحالي.



وأوضح أنه لا يوجد في مصر تيار ليبرالي حقيقي ورغم أن باب الحريات في الدستور المصري فيه روح ليبرالية كبيرة لا ينفذ منها 1.%، مضيفا: مفيش في الليبرالية تكفير أو تخوين وفي حرية رأي وتعبير وحق لكل مواطن في إبداء ما يريده من رأي في حدود الدستور واحترام للعقيدة.