مصدر عسكري سوري ينفي وصول الفصائل المسلحة جنوب شرق حمص

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن مصدر عسكري نفيه وصول الفصائل المصلحة إلى إحدى مناطق جنوب شرق حمص.

وقال المصدر العسكري: "لا صحة للأنباء التي تبثها بعض القنوات الإعلامية عن دخول الإرهابيين إلى منطقة القريتين جنوب شرق حمص، وقواتنا موجودة في مواقعها وفي أتم الجاهزية".

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري: "قواتنا العاملة في ريف حماة الغربي وريف حمص الشمالي الشرقي تنفذ رمايات مدفعية وصاروخية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم، إضافة إلى ضربات جوية يشنها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر التلفزيون السوري أن الأصوات التي تسمع في مناطق ريف دمشق الجنوبي هي لقصف "تجمعات الإرهابيين في درعا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسئولين غربيين قولهم إن "الأحداث في سوريا فاجأت العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة عدم استقرار إقليمي".