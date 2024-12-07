تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعها الأول برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وسيعقبه مؤتمرًا صحفيا لعرض ما قام به البرلمان وخطوات تحركه على صعيد البرلمانات والمنظمات الدولية دعمًا للقضية وللشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي ذلك بمشاركة رسمية واسعة للجهات والمؤسسات المختلفة، منهم مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وممثل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبمشاركة أعضاء اللجنة من البرلمان العربي.

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ومحاولات التصفية التي تنفذها قوات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولتهم تصفية القضية وتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).