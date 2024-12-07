الرئاسة السورية تنفي شائعات رحيل الأسد

قالت الرئاسة السورية في بيان، اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" السورية، إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.



وأضاف البيان، أن الرئاسة السورية تنفي كل تلك الشائعات وتشير إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري أنه لا صحة للأنباء التي تروج لها التنظيمات الإرهابية المسلحة حول انسحاب قوات الجيش العربي السوري الموجودة بمناطق ريف دمشق.

وقال المصدر في تصريح لمراسل سانا: "إن حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".