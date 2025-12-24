جيش الاحتلال: إصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «عبوة ناسفة انفجرت في مركبة مدرعة خلال عملية عسكرية لتطهير منطقة رفح من مواقع إرهابية».

وقبل قليل، أفادت مواقع إعلامية عبرية، بانفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية تُقل جنودًا من جيش الاحتلال بمدينة رفح.

ونقلت وكالة «سند»، عن موقع «حدشوت لفني كولام»، إن عبوة ناسفة انفجرت في رفح الفلسطينية، واستهدفت جنود جيش الاحتلال.

ونوه الموقع العبري أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال شوهدت قبل دقائق في أجواء وسط فلسطين المحتلة؛ في إشارة إلى نقل إصابات.

من جانبه، ذكر موقع «حدشوت للو تسنزورا»، أن مروحية إخلاء عسكرية تابعة لقوات الاحتلال هبطت في مستشفى «بيلنسون» الإسرائيلي، قادمة من قطاع غزة.

وأضاف: «ناقلة جند مدرعة تضررت جراء عبوة ناسفة في رفح، وفي الجيش يحققون في توقيت زرع العبوة».

وفي ذات السياق، أوردت مصادر محلية أن طائرات حربية إسرائيلية تُحلق بشكل مُنخفض، تزامنًا مع إطلاق نار من مروحيات تابعة للاحتلال داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال بمدينة رفح.



