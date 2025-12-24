أردوغان: التحقيقات بشأن تحطم طائرة الوفد الليبي بدأت وتجري بشفافية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخالص العزاء إلى ليبيا حكومة وشعبا في مصرع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد، و4 من مرافقيه، في تحطم طائرتهم قرب العاصمة أنقرة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع مع رؤساء فروع الولايات الموسع بحزب العدالة والتنمية في أنقرة، مساء الأربعاء، وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وقال أردوغان إن «التحقيقات بدأت بخصوص الحادثة الأليمة لسقوط طائرة تقل الوفد العسكري الليبي الزائر بتركيا»، مؤكدًا أنها «تجري بشفافية».

وتحطمت طائرة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه من الضباط والمسئولين بعد إقلاعها من مطار أنقرة بنحو نصف ساعة.

وذكر وزير الداخلية التركي أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة والعثور على الجثث على بعد كيلومترين من قرية «كسيك كاواك» التابعة لقضاء هايمانا جنوب غربي أنقرة.

وقضى في الحادث رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد، ومستشاره محمد العصاوي دياب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، في أثناء عودتهم من أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي إن جميع ركاب الطائرة -وعددهم 8 أشخاص- قضوا في الحادثة.