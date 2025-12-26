كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن حقيقة وجود نقص في أدوية البرد والأورام، والأمراض المزمنة في السوق المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن أدوية علاج البرد «متوفرة»، مشيرا إلى أن موجة الفيروسات التنفسية الشديدة أدت إلى «سحب أنواع بأسماء تجارية معينة واختفائها من بعض الصيدليات».

وأضاف أن المشكلة تكمن في «ثقافة المواطن» الذي يعتاد على أسماء تجارية بعينها، موضحا أن الأدوية التي يشعر المواطن بنقصها لها أكثر من 30 بديلا بأسماء تجارية مختلفة وبنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وغالبا ما تكون بأسعار أقل.

وشدد أن تعريف الدواء الناقص طبقا لمنظمة الصحة العالمية هو «الدواء الذي ليس له بديل».

وعلى صعيد نقص أدوية الأمراض المزمنة، أشار إلى توفر أدوية السكري بكميات كبيرة، وذلك بعد نقص بعضها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبشأن أدوية السرطان، أشار إلى توفرها بصيدليات «الإسعاف» البالغ عددها 48 صيدلية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنها المنافذ الرئيسية لصرف هذه الأدوية بروشتة والرقم القومي، بالإضافة إلى بعض الصيدليات المحددة تحددها هيئة الدواء المصرية، لضمان عدم تداول أدوية مغشوشة خارج هذه القنوات.

ونصح المواطنين بالاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء «15301» لمعرفة أقرب منفذ لصرف الدواء، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تراقب «كل علبة تخرج من المصنع» على مدار الـ 24 ساعة.