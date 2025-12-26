القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يماطل ويعرقل المرحلة الثانية لاتفاق غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين في البيت الأبيض تأكيدهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يماطل ويعرقل الخطط الأمريكية من المرحلة الثانية لاتفاق غزة.

وعبر كبار مسئولي البيت الأبيض عن إحباطهم من تصرف نتنياهو بشأن اتفاق غزة، ويعتقدون أنه يتأخر ويخشون من تجدد الحرب، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اجتماع ترامب ونتنياهو سيكون حاسما لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد خلال النصف الأول من الشهر المقبل للإعلان عن مجلس السلام، والإدارة الفنية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن اجتماع ترامب مع نتنياهو الاثنين المقبل قد يحدد مصير خطة السلام والمرحلة الثانية منها. وأوضحوا أن هناك تباينا في وجهات النظر بين نتنياهو وستيف ويتكوف مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يعرب عن شكوكه تجاه أفكار ويتكوف وكوشنر، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح من غزة، كما يشكك في خطط الولايات المتحدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ويتكوف وكوشنر يعملان مع المصريين والقطريين والأتراك لإتمام جميع الاتفاقيات ووضع الأساس للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.