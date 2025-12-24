زهران ممداني يتعهد بمكافحة العنصرية ضد الفلسطينيين في نيويورك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد عمدة ولاية نيويورك الأمريكية زهران ممداني المنتخب حديثا، بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين فور توليه منصبه.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس"، الأربعاء، تطرق فيها إلى حادثة الافتراء على طالب فلسطيني في جامعة براون عقب الهجوم المسلح الذي وقع في الجامعة يوم 13 ديسمبر الجاري.

وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح بجامعة براون الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية.

وأوضح ممداني أن "منظّري المؤامرة" على الإنترنت حمّلوا الطالب الفلسطيني مصطفى خربوش مسئولية الهجوم المسلح ظلما بسبب صورة له كان يرتدي فيها الكوفية.

وأشار إلى أن خربوش تعرّض نتيجة ذلك لتهديدات بالقتل ولعنصرية معادية للمسلمين والفلسطينيين.

وصرح بأنه التقى بخربوش بعد الحادثة، مبينا أن الأخير طالب مهتم بالعلاقات الدولية وعلم الإنسان، ويفكر في الحصول على درجة الدكتوراه.

ولفت إلى أن خربوش استُهدف عبر الإنترنت بسبب أصوله الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتولى ممداني منصب عمدة نيويورك خلفاً لإريك آدامز في الأول من يناير 2026.