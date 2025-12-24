انطلاق موكب عيد الميلاد إلى بيت لحم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت احتفالات عيد الميلاد في الأرض المقدسة صباح اليوم الأربعاء، بموكب تقليدي انطلق من القدس إلى بيت لحم.

وقاد الموكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

ومن المقرر أن يشارك بيتسابالا في قداس منتصف الليل في بيت لحم التي تعتبر مهد المسيح.

واختفت مظاهر احتفالات عيد الميلاد التقليدية في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة على مدار العامين الماضيين بسبب الحرب في غزة.

ولكن بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في العاشر من أكتوبر، جرى وضع شجرة عيد ميلاد كبيرة خارج كنيسة المهد في بيت لحم.

وتتوقع وزارة السياحة الإسرائيلية مشاركة نحو 40 ألف حاج مسيحي في احتفالات عيد الميلاد.