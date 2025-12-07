محافظ الجيزة يبحث الفرص الاستثمارية بمركز الواحات البحرية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية المقدمة من إحدى الشركات على أرض الواحات البحرية في إطار توجه المحافظة لتعظيم الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية الفريدة التي تتميز بها الواحات البحرية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، أهمية الاستثمار في الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الماضية بنطاق المحافظة، والتي أسهمت في مضاعفة القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق، وتُعد الواحات البحرية من أبرز المستفيدين نظرًا لطبيعتها الخلابة والمقومات الطبيعية والسياحية التي تميزها.

وأشار المحافظ، إلى سعي محافظة الجيزة لتحقيق الرؤية الوطنية للسياحة التي تستهدف تنويع المنتج السياحي وتحقيق الجذب السياحي وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للواحات البحرية، وامتلاكها لمحمية الصحراء البيضاء ومحمية الصحراء السوداء الطبيعية، إضافة إلى الكنوز التاريخية ومنها وادي المومياوات الذهبية، بما يساهم في تعزيز السياحة البيئية وتنمية السياحة الصحراوية وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للوطن.

وثمّن المحافظ، التعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي يساهم في تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية والتقدم إليها عبر ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات فنية وترويجية متميزة، ومنها المنصة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية، ودورها المحوري في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ، بالتنسيق بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والشركة المقدمة لمقترح المشروع، والعمل على تذليل كل العقبات بما يحقق النفع العام لجميع الأطراف.