مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية

لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون في حوادث سير على طريق سريع ليل السبت في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الأحد.

ووقعت الحوادث في حوالي الساعة العاشرة مساءً في أقسام مختلفة من طريق سريع في مدينة أوسو بمقاطعة تاتشنج، حيث اصطدمت مركبات متعددة الواحدة تلو الأخرى. وشارك في الحوادث ما مجموعه خمس مركبات كبيرة وسبع سيارات أصغر، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ.

وقال مسئولون محليون إن حوادث الاصطدام حدثت وسط ضباب كثيف مفاجئ، مصحوبا بدرجات حرارة ليلية تحت الصفر مما تسبب في أن تصبح أسطح الطرق مبتلة وزلقة في غضون فترة قصيرة من الزمن.

ولا يزال التحقيق في الحوادث جاريا.