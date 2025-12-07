بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الأحد، إجراء الجيشين الصيني والروسي داخل الأراضي الروسية تدريبا مشتركا لاعتراض الصواريخ.

وذكرت الدفاع الصينية في بيان أن التدريب أقيم أوائل ديسمبر الحالي في ثالث تدريب مشترك بين الجيشين على اعتراض الصواريخ، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي حين لم يقدم البيان تفاصيل حول النشاط الذي أقيم بالأراضي الروسية، إلا أنه أكد أن التدريب لا يستهدف طرفا ثالثا ولا يرتبط بالوضع الدولي والإقليمي الراهن.

ويمتد التعاون العسكري بين الصين وروسيا لعقود، لكنه شهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات العشر الأخيرة، مدفوعًا بمتغيرات جيوسياسية أبرزها تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، واتساع فجوة الخلافات بين موسكو والغرب بعد 2014 ثم بشكل أكبر بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022.