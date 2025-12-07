نتنياهو: إسرائيل وحماس ستبدآن قريبا المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد في القدس، بأنه "من المتوقع قريبا جدا أن تنتقل إسرائيل وحماس إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار"، بعد أن تُعيد حماس رفات آخر رهينة محتجز في غزة.

وأدلى نتنياهو، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل حاليًا.

وأكد نتنياهو، أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح ومنع عسكرتها، يمكن أن تبدأ فى أقرب وقت بنهاية الشهر الجاري.

ولا تزال حماس، تحتجز رفات ران جفيلي، ضابط الشرطة البالغ من العمر 24 عامًا والذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 ونُقلت جثته إلى غزة.

وتشمل المرحلة الثانية أيضًا نشر قوة دولية لتأمين غزة وتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية تحت إشراف لجنة دولية برئاسة الرئيس دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، إن المرحلة الثانية ستكون صعبة، ستمثل إعادة رفات جفيلي اكتمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.

وقالت حماس، إنها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الرفات لأنها مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة.

صرح ميرتس، اليوم الأحد، أن ألمانيا تساعد في تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إرسال ضباط ودبلوماسيين إلى مركز تنسيق مدني وعسكري بقيادة الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.



وقال نتنياهو، إن قلة تعتقد أنه يمكن تحقيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وأن المرحلة الثانية لا تقل صعوبة.

كما ذكرُ للمستشار، أن هناك مرحلة ثالثة، وهي "نزع التطرف عن غزة، وهو أمرٌ كان الناس يعتقدون أيضًا أنه مستحيل.. لكن تم ذلك في ألمانيا، وفي اليابان، وفي دول الخليج.. ويمكن القيام به في غزة أيضًا، ولكن بالطبع يجب تفكيك حماس"، على حد زعمه.