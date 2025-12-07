ميرتس: التزام ألمانيا بأمن إسرائيل جوهر لا يمكن أن يتغير في علاقات البلدين

على غرار ما فعله سابقوه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسئولية الخاصة التي تتحملها ألمانيا تجاه حق إسرائيل في الوجود.

غير أن ميرتس، لم يستخدم في ذلك مصطلح "المصلحة الوطنية" الذي صاغته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وتبناه المستشار السابق أولاف شولتس، إذ قالت ميركل، إن مسئولية بلادها تجاه دولة إسرائيل "جزء من المصالح الوطنية" لألمانيا.

وبدلا من ذلك، كتب ميرتس، في سجل زوار مؤسسة ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست في القدس، أن التزام ألمانيا بأمن إسرائيل يشكّل "جوهرًا لا يمكن أن يتغير" في العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "هذا يسري اليوم، ويسري غدًا، وسيسري إلى الأبد".

وشدد ميرتس، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتطرق أيضًا إلى الانتقادات الكبيرة الموجهة لإسرائيل داخل ألمانيا بسبب الحرب على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقال ميرتس، إن "انتقاد الحكومة الإسرائيلية أمر ممكن، وربما يكون ضروريًا أحيانًا.. لكن لا يجوز استغلال انتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية كذريعة لمعاداة السامية، وبالأخص في ألمانيا.. فهذا أيضا جزء من مسئوليتنا التاريخية".

وفي بداية اليوم الثاني من زيارته، انحنى ميرتس، في مؤسسة ياد فاشيم احترامًا لليهود الذين لقوا حتفهم خلال حكم ألمانيا النازية.

وكتب في سجل الزوار: "سنبقي ذكرى الجريمة المروّعة للمحرقة حية، تلك الجريمة التي ارتكبها ألمان بحق الشعب اليهودي"، ثم وضع إكليلًا من الزهور في قاعة الذكرى وأشعل الشعلة الأبدية.

واستحوذ قدر كبير من محادثاته مع نتنياهو على مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ميرتس، إن العمل جارٍ "على تحقيق هدف خلق شرق أوسط جديد".

وجاءت تصريحات ميرتس متحفظة فيما يتعلق بحل الدولتين في مستقبل قريب الذي ينص على وجود دولة إسرائيل ودولة فلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام.

وقال المستشار الألماني: "قناعتنا هي أن تأسيس دولة فلسطينية مستقبلًا إلى جانب إسرائيل سيتيح على الأرجح أفضل أفق لهذا المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تزال تتحدث عما يُعْرَف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل"، على حد وصفه.

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من وزرائه المنتمين إلى تيار اليمين الديني المتطرف، صرحوا مرارا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، بل إن نتنياهو كان اقترح في وقت سابق إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.