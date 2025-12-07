وزارة الصحة الصومالية: وفاة 50 طفلا بالدفتيريا في 2025

• وإصابة نحو 1000 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة التي أعلنت إطلاق حملة تطعيم ضد المرض منتصف ديسمبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، الأحد، وفاة أكثر من 50 طفلا، بسبب مرض الخُناق (الدفتيريا) خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "حذرت من خطورة مرض الخُناق، الذي تسبب هذا العام في وفاة 50 طفلا؛ أعمارهم بين 5 و15 عاما، فيما أصاب نحو 1000 آخرين".

وكشفت الوزارة، أنه في 15 ديسمبر الجاري، سيتم إطلاق حملة تطعيم ضد "الدفتيريا"، في جميع مناطق العاصمة مقديشو، وخصوصا بالمستشفيات والمدارس والمرافق الصحية الأخرى، دون ذكر مدة الحملة ودون تفاصيل أخرى عنها.

وحثت الآباء على تمكين أطفالهم من الوصول إلى المرافق الصحية وأماكن تلقي التطعيم ضد هذا المرض القاتل، الذي يهدد عددا هائلا من الأطفال الصغار في الصومال الذي عانى لعقود من حروب أهلية ومجاعات.

وينتقل المرض عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.