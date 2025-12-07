نتنياهو يخطط لإقصاء معارضيه داخل الليكود بإعادة تشكيل هيئات الرقابة والقضاء في الحزب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجهز لحملة تطهير داخل حزب الليكود تستهدف مؤسستي الرقابة والقضاء في الحزب، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة له بعد انتخابات مؤتمر الليكود الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو استغل نتائج المؤتمر لتمهيد الطريق نحو السيطرة على منصبي مراقب الليكود، ورئيس محكمة الحزب، بعد سلسلة تقارير وقرارات صدرت عنهما وانتُقدت باعتبارها تجاوزا للصلاحيات واستقلالية مفرطة أحرجت قيادة الحزب.

وقالت مصادر في الليكود إن اصحاب المنصبين يُعدان من أبرز المعارضين لنتنياهو داخل المؤسسات التنظيمية، إذ نشر مراقب الحزب تقارير مالية انتقد فيها رواتب مساعدي رئيس الوزراء، بينما أصدرت محكمة الحزب قرارات قانونية تتعارض مع موقف نتنياهو، بينها التشكيك في إمكانية طرد وزير الدفاع السابق يوآف جالانت من الحزب، وفقا لشبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وتأتي هذه التحركات فيما يستعد الليكود لانتخابات داخلية تُجرى خلال نحو 90 يوما لاختيار قيادات مركزية جديدة، وهو ما يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تشكيل المؤسستين المعنيتين بالرقابة والقضاء داخل الحزب.

وأكد أحد مساعدي نتنياهو للصحيفة أن رئيس الوزراء "مصمم على تغيير القيادتين"، معتبرا أن الليكود بحاجة إلى حوكمة داخلية تبدأ من مؤسساته التنظيمية نفسها.