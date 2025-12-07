قال وزير العدل السوداني عبد الله دَرَفْ، إنّ وجود ميلشييا الدعم السريع في المشهد العسكري والسياسي مرفوض من قبل الشعب السوداني.

وأضاف دَرَفْ، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنّ أولى خطوات التفاوض تتمثل في مراعاة شواغل الشعب السوداني فيما يتعلق بتسليم ميليشيا الدعم السريع لأسلحتها.

وأوضح أنه يتوجب خروج ميلشييا الدعم السريع من المدن والمناطق التي توجد فيها، والتجمع في مناطق يتم التوافق عليها مع الوسطاء.

وأشار إلى أنه يمكن أن تعقب ذلك بقية المراحل التي يمكن الحديث بشأنها، مشددا على أن الشعب السوداني لا يمكن أن يقبل وجود هذه الميليشيا بأي حال من الأحوال.



وسبق أن صرح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، بأنّ ميليشيا الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

وأكد أن الحكومة لا تغلق الباب أمام أي طرف يمكن أن يسهم في التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع الدائر في البلاد.

وثمن عقار دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم مبادرات السلام، مؤكدًا استعداد الخرطوم لدراسة أي مقترحات واضحة بشأن وقف إطلاق النار.