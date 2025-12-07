رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: المساعدات إلى غزة أقل من 200 شاحنة يوميا

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة في ظل موجات البرد والأمطار الشديدة التي تضرب القطاع، مؤكدًا أن المدنيين يعيشون أوضاعًا مأساوية جراء حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من عامين، وما يرافقها من خروقات إسرائيلية أبرزها عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، في حين لا يدخل فعليًا إلا أقل من 200 شاحنة، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

وتابع أن استمرار منع إدخال البيوت المؤقتة و"الكرافانات" والمعدات الخاصة بتسوية الأراضي وترتيب المخيمات زاد من معاناة النازحين قسرًا، خصوصًا مع البرد الشديد، مشيرًا إلى أن موجتي الأمطار الأخيرتين أدّتا إلى غرق آلاف الخيام وترك العديد من المدنيين بلا مأوى، مع نقص الغذاء والمياه الصالحة للاستهلاك واختلاط مياه الأمطار بالصرف الصحي.

ودعا الجميع إلى تحمل مسئولياته وضمان استجابة إنسانية أفضل من خلال إدخال كل مستلزمات الإيواء ومعدات تجهيز المخيمات، مشيدًا بالجهود المصرية واللجنة المصرية المشرفة على إنشاء بعض المخيمات وإدخال الخيام، إلى جانب جهود الدول والمؤسسات الداعمة.

وشدد على ضرورة الضغط لضمان حرية عمل مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، حتى تتمكن من إدخال جميع احتياجات الإيواء للنازحين قسرًا والقيام بمهامها الإنسانية في القطاع.



