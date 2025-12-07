جيش الاحتلال يزعم تدمير فتحة نفق ومخزن لحزب الله ويبث مشاهد للعملية

زعم جيش الاحتلال أنه دمر فتحة نفق ومخزنًا للوسائل القتالية كانا يستخدمان من قبل حزب الله وفق ادعائه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي في بيان، إنه «في إطار عملية لقوات الكتيبة 601 تحت قيادة اللواء 769 تم تدمير فتحة نفق في قرية حولا تم استخدامه من قبل حزب الله، بعد أن تم العثور عليه وإبطاله خلال الحرب».

وأضاف أن «قوات اللواء 300 دمرت مخزنًا للوسائل القتالية كان يستخدم من قبل حزب الله في عيتا الشعب».

وزعم قائلا: «لقد شكل مخزن الوسائل القتالية وفتحة النفق اللذان تم تدميرهما جزءً من البنى التحتية استخدمها حزب الله سابقًا في جنوب لبنان».

وتابع: «خلال الحرب عثرت قوات الجيش في فتحة النفق على وسائل قتالية ومنها قنابل هاون كان من المخطط إطلاقها باتجاه إسرائيل. الحديث عن بنى تحتية قديمة غير عاملة في الوقت الحالي، لكنه تم تدميرها منعًا لاحتمال استخدامها في المستقبل».



