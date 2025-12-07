جيش الاحتلال يزعم كشف شبكة صرافة لحماس بتركيا بتمويل من طهران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الكشف عن شبكة صرافة سرية تديرها حماس في قلب تركيا، بتوجيه من إيران.

وكشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن وثائق من حركة حماس، تشير إلى أن الحركة تُدير، بقيادة إيرانية، شبكة من الصيرافة تتألف من غزيين يعيشون في قلب تركيا، مستغلةً البنية التحتية المالية للبلاد لأغراض عسكرية، بحسب وكالة معا.

وادعى البيان ان الصرافين يعملون بتعاون كامل مع النظام الإيراني، ويحولون مئات الملايين من الدولارات مباشرةً إلى حركة حماس وكبار مسؤوليها وانهم يُجريون نشاطًا اقتصاديًا واسع النطاق في قلب تركيا، يشمل استلام وتخزين وتحويل الأموال الإيرانية إلى حماس.

ونشر البيان وثائق من الشبكة، تُوثق جزءًا من التحويلات المالية، التي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

وادعى البيان انه تم كُشف النقاب عن هويات ثلاثة نشطاء أصلهم من غزة، يعملون في مجال الصرافة، بتوجيه من إيران، في قلب تركيا وهم:

- تامر حسن، مسؤول كبير في وزارة مالية حماس في تركيا، ويعمل مباشرة تحت إمرة قائد حماس خليل الحية - خليل بروانة وفريد ​​أبو دير، صرافان، حسب زعم البيان.