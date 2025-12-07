القاهرة الإخبارية: إسرائيل تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية في غزة رغم الاتفاقات الدولية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ على الأرض ما يخالف ما يتم الإعلان عنه في الاتفاقات.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الولايات المتحدة أكدت سابقًا أن الخط الأصفر لن يتحول إلى خط حدود دائم - لا أزرق ولا أخضر - سواء على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان أو على حدود الضفة الغربية، وأنه خط مؤقت لحين الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

وأوضحت أنَّ إسرائيل تعمل عمليًا على تكريس الخط الأصفر كحد فاصل دائم، في إطار ما تسميه "غزة القديمة"وهي المناطق الفقيرة شمال ووسط القطاع، "غزة الحديثة" وهي المنطقة الإنسانية المقترحة شرق رفح الفلسطينية، لنقل النازحين إليها، تمهيدًا لتفريغ مناطق الشمال والوسط.

وأشارت إلى أنَّ هذه التطورات جاءت بالتزامن مع جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وقائد المنطقة الجنوبية في محيط بيت حانون وبيت لاهيا وغلاف غزة، حيث شدد زامير على أن قواته لن تسمح لأي فلسطيني بالاقتراب من الخط الأصفر، وسترد بالرصاص الحي، وهو ما حدث فعلًا خلال الساعات الماضية، وأسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى اليوم بتصريحين مهمين، حيث أكد أن إسرائيل تتجه نحو المرحلة الثانية، معتبرًا أنها قد تكون أصعب من الأولى، لأنها تتطلب نزع سلاح حركة حماس، ونزع "فكر التطرف".

https://youtube.com/shorts/ISo4XDZcE58?si=3-L5wgy8cadlARGd