مبعوث امريكا لسوريا: ترامب قرر منح الشرع الفرصة

قال المبعوث الأمريكي لسوريا توماس برّاك، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراته بشأن سوريا بعد دراسة معمَّقة، وقرر منح الفرصة للرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وطالب برّاك، خلال "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية، بمساعدة وتشجيع القائمين على القيادة في سوريا، والسماح لهم بتشكيل الحكومة والنظام الشامل الذي يريدونه.

وقال برّاك إن الولايات المتحدة لا يمكنها «فرض توقعاتها» على الشرق الأوسط، مشيدا بدور قطر في التوصُّل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بحسب صحيفة الوطن السورية.

وتابع قائلا: "أعظم شيء حصل هو وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، ولولا قطر لما حدث ذلك".