وزير الخارجية الايطالي يبحث في الجزائر تطورات الأزمة الليبية

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يبدأ وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، مساء الأربعاء زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأزمة الليبية.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، أن دي مايو سيجري مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، صباح الخميس.

كما رجحت ذات المصادر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الإيطالي.

وستكون الأزمة الليبية في صدارة جدول اعمال زيارة وزير الخارجية الايطالي إلى الجزائر، فضلا عن علاقات التعاون الثنائية.

يشار إلى أن زيارة دي مايو إلى الجزائر، تأتي غداة زيارتين مماثلتين لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو للجزائر.