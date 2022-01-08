أكد كريم نيدفيد، لاعب الوسط في فريق فيوتشر إف سي، والمعارا من النادي الأهلي، أن رحيله عن القلعة الحمراء الأصعب في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يعمل على التألق والظهور بشكل مميز من أجل العودة مجددًا.

وقال نيدفيد، في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "رحيلي عن النادي الأهلي خطوة مهمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، بكل تأكيد هي الخطوة الأصعب في مسيرتي ولكن كانت ضرورية".

وتابع: "اقتنعت سريعاً بخطوة الرحيل إلى فيوتشر رغم وجود عروض آخرى، هناك طموح مختلف لدى إدارة فيوتشر دفعني للموافقة على رحيلي إلى هذا الفريق".

وأضاف: "قررت الانضمام إلى فيوتشر لأنه يملك نظاماً إدارياً مميزاً يتشابه كثيراً مع أجواء الأهلي بخلاف وجود لاعبين أصحاب قدرات وخبرات مميزة ستساهم في تألقي خلال أسرع وقت".

وشدد: "وجود عدة نجوم من أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك يساعد على تسهيل مهمتنا في التأقلم سريعاً مع الفريق".

وشدد نيدفيد، في حديثه قائلًا: "المنتخب الوطني عليه أن يلعب بروح قتالية وبجدية من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أن الإصابات بفيروس كورونا ستحدد ملامح البطولة بشكل عام".

واسترسل: "رحيلي عن الأهلي كان خطوة صعبة لأني أحد ناشئي القلعة الحمراء، لم أستطع توديع زملائي في احتفالية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالنجمة العاشرة".

واختتم: "مواجهة الأهلي إحساس صعب للغاية، ومباراة الدوري كانت قوية وصعبة".