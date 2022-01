وزير الصحة اللبناني: موجة أوميكرون في بيروت تتحول إلى تسونامي

قال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، إن موجة متحور «أوميكرون» التي بدأت في البلاد منذ ثلاثة أسابيع تتحول إلى «تسونامي»، مؤكدًا أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لايزال مستقرًا.

ونوه في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تفاقم مشكلة نقص الأدوية – خاصة أدوية السرطان وحليب الأطفال – مرجعًا تأخير شحنات الدواء إلى التوقف المؤقت لمنح الموافقات المسبقة لدعم مصرف لبنان للمستوردين والعطلات.

وأكد أن الأمور عادت إلى مسارها الآن، ومن المقرر تسليم الصيدليات كميات كبيرة من حليب الأطفال، خلال الأسبوع المقبل، معلنًا عن وصول أدوية السرطان والأمراض المزمنة قريبًا.

وأشار إلى أن «الصحة اللبنانية» تعمل جاهدة لتأمين حليب الأطفال والأدوية اللازمة، متابعًا: «الندرة الشديدة في الموارد والتأخير يزعج الناس بحق، ومع ذلك من الأفضل قضاء الوقت في العمل وليس الحديث لتحسين الأمور».

1/4 An Omicron wave that started three weeks ago in 🇱🇧 is turning into a tsunami. The situation in hospitals and ICUs remains stable, capacity is being boosted. On another front, shortages in medications, particularly for cancer, and milk has worsened lately. Why, and what next?