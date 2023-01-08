 رئيس وزراء السويد يؤكد عدم قدرة بلاده على تلبية المطالب التركية للانضمام إلى الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء السويد يؤكد عدم قدرة بلاده على تلبية المطالب التركية للانضمام إلى الناتو

(د ب أ)
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 8:15 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 8:15 م
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في مؤتمر بشأن الدفاع اليوم الأحد، إن بلاده غير قادرة على تلبية كل المطالب التي قدمتها تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولا تعتزم القيام بذلك.

وقال كريسترسون في مؤتمر "فولك اوش فورسفار" في سالين بغربي السويد: "لقد أكدت تركيا أننا قمنا بكل ما تعهدنا به".

وتابع: "لكنهم يقولون أيضا إن لديهم مطالب لم نقم بتلبيتها ولا نعتزم تلبيتها، والآن القرار يرجع إلى تركيا".

وأعرب كريسترسون، عن اقتناعه بأن تركيا ستوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو "نحن فقط لا نعلم متى".

وتقدمت السويد وجارتها الشرقية فنلندا بطلب للانضمام إلى الحلف الغربي في مايو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويجب أن توافق تركيا عضو الناتو على انضمام أي عضو جديد إلا أنها قدمت للسويد عدة مطالب من بينها تسليمها المواطنين الأتراك الذين تعتبرهم إرهابيين.

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