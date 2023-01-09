غزل المحلة يعلن رحيل بابا فاسيليوس

أنهى نادي غزل المحلة علاقته بمديره الفني بابا فاسيليوس بالتراضي بين الطرفين.

وأصدر غزل المحلة بيانًا جاء فيه:" في إطار من المحبَّة والود والتعاون، أنهى مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، العلاقة التعاقُديَّة مع بابا فاسيليوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن تفهَّم الطرفان وجهات النَّظر فيما بينهما".

أضاف:" أكَّد بابا فاسيليوس للمجلس أن لديه ظروفًا أقوى من الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن هذه الظروف خاصة جدًّا، ولا يرغب في الإعلان عنها، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع؛ نظرًا للعلاقات الطيبة التي تربط الطرفين".

من جانبه أكَّد المدير الفني احترامه وتقديره وحبه للنادي ولجماهيره، ووجَّه الشكر لمجلس الإدارة على حُسن التعاون، والتفهُّم الواضح لظروفه الخاصة.

وأكَّد بابا فاسيليوس على أنه لن يكون بعيدًا عن النادي، وسيتابع كل صغيرة وكبيرة، وسيكون جاهزًا بالمشورة مع الجهاز الفني الجديد ومجلس الإدارة المحترم.

كما قرَّر مجلس إدارة شركة الكرة بغزل المحلة في اجتماعه مساء اليوم الأحد تعيين عبدالباقي جمال مديرًا فنيًّا للفريق، ومنحه صلاحية اختيار المدرب العام في جهازه الفني، وتعيين وائل شكر مديرًا للكرة، والإبقاء على باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، بما فيهم "نيكولاس"، محلِّل الأداء، الذي رحَّب بالبقاء ضمن الجهاز الفني للفريق في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار صابر عيد في منصب المدير الرياضي للنادي.

وكان مجلس إدارة شركة الكرة بغزل المحلة قد عقد اجتماعًا امتدَّ لساعات طويلة مساء اليوم -الأحد- بحضور كلٍّ من: أسامة خليل رئيس النادي، وكابتن عمر عبد الله، ومحمد حسني موافي، عضوا المجلس، واللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادي، وبابا فاسيليوس المدير الفني، وعبد الباقي جمال المدرب العام، وتمَّ التوصُّل لفسخ العقد بالتراضي، وتشكيل الجهاز الفني الجديد، وتمنَّى أعضاء مجلس الإدارة للمدير الفني القبرصي التوفيق في حياته الأسرية والعملية.