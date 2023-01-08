 الدفاع الروسية تعلن تحرير 50 جنديًا في صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية تعلن تحرير 50 جنديًا في صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 5:58 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف تم بموجبها تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- إنه نتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر.. موضحة أنه سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

يشار إلى أن هذه أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن إطلاق سراح 82 جنديا روسيا كانوا في الأسر.

وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين موسكو وكييف في 3 نوفمبر، أسفر عن عودة 107 أشخاص إلى روسيا.

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