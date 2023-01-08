 الحكومة تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تنفي اعتزامها تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين

محمد عنتر
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 12:27 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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