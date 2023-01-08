هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب إعدام متظاهرين اثنين

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استدعى وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، سفير إيران في أعقاب إعدام متظاهرين اثنين ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه.

وقال الوزير الهولندي عبر رسالة على تويتر "أفزعتني" عمليات الإعدام "المروعة" التي نفذتها الحكومة الإيرانية أمس السبت، بحسب وكالة "يوروبا برس" الإسبانية.

وأضاف هوكسترا "سأستدعى السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وذكر هوكسترا كذلك أن هولندا تعد بالفعل حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد إيران، وتعتزم تقديمها في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي المقبل.