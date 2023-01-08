مرتضى: فتوح هرب من التحاليل ولجأ لشرب الخل لطرد المخدرات من جسده

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب إعلانه إيقاف الثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأبيض، عقب مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن يوم الخميس الماضي، إيقاف الثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح وتحويلهما للتحقيق، بسبب تعاطيهما لمواد مخدرة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «إذا لم نقم بإجراء ضد جمعة وفتوح كان النادي سيتعرض لإيقاف النشاط لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف: «منظمة مكافحة المنشطات دولية ومتواجدة في كل مباراة، ولما عرفوا أن فتوح و جمعة غادروا قائمة الزمالك أمام الداخلية، سألوا عن السبب، وفتوح قال إنه مصاب بكورونا لذلك تم كشفه».

وتابع رئيس الزمالك: «يا فتوح أنت هربت من المباراة لأنك وقعت في مصيبة كبيرة وكنت هتتوقف من اللعب، وأنا قررت إعلان عقوبتك عقب المباراة حتى لا يتعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأوضح منصور: «لجنة المنشطات جاءت إلى مقر النادي أمس الجمعة، وتأكدت أن الزمالك لم يكن يعلم بما حدث وأصدر تقريرًا يبرأ فيه النادي».

وواصل: «الزمالك كان سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عامين بسبب لاعب غير مسؤول، وهو حاليا هارب حتى تزول المادة المخدرة من جسده ولا تظهر في التحليل».

وأتم: «فتوح قالي أريد الرحيل عن الزمالك، وكان ردي عليه "أحضر عرضا للنادي وسأوافق فورًا"».