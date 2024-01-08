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حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 باللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة للموسم الجاري 2023-2024.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتحاد السكندري أحمد الغندور في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني بعدما أرسل كرة عرضية داخل المنطقة غيرت اتجاها لتسكن شباك جنش بطريقة خادعة.

وكان بلدية المحلة قد حقق عصر اليوم الإثنين الفوز بنتيجة 1-0 على سموحة بهدف سجله البوروندي محمد أميسي.

بتلك النتيجة تقاسم بلدية المحلة والاتحاد السكندري صدارة المجموعة الأولى من كأس الرابطة برصيد 3 نقاط لكل فريق فيما تذيل سموحة وفيوتشر الترتيب دون نقاط.