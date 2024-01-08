 الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 230 جنديا في اتجاه كراسني ليمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 230 جنديا في اتجاه كراسني ليمان

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 5:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش الأوكراني تكبد نحو 230 جنديا بين قتيل وجريح في اتجاه كراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال البيان إن "العدو تكبد نحو 230 جنديا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز أكاتسيا ذاتية الدفع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه في اتجاه كراسني ليمان، شنت وحدات المجموعة القتالية المركزية، بدعم من الطيران والمدفعية، هجمات على القوات والمعدات قرب مستوطنتي تورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومستوطنة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

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