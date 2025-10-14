صراع إيطالي مشتعل على ضم نيمار في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن منافسة قوية بين ناديي نابولي وإنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «توتو سبورت»، فإن الناديين الإيطاليين دخلا في سباق جاد للفوز بخدمات نيمار، الذي سيكون متاحًا في صفقة انتقال حر مع انتهاء عقده الحالي مع سانتوس في يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل أعمال نيمار تلقى بالفعل اتصالات رسمية من مسؤولي إنتر ميلان ونابولي لبحث إمكانية ضمه، مشيرة إلى أن اللاعب يدرس العروض بعناية لاختيار الوجهة الأنسب لمرحلة العودة إلى القمة.

ويرى نيمار أن اللعب في الدوري الإيطالي قد يكون المفتاح الذهبي لعودته إلى صفوف منتخب البرازيل والمشاركة في مونديال 2026، بعد غياب طويل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023 أثناء تواجده مع نادي الهلال السعودي.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الأندية الإيطالية تأكيدًا على أن نيمار، رغم الإصابات التي لاحقته، لا يزال أحد أكثر الأسماء اللامعة في كرة القدم العالمية، وقادرًا على صناعة الفارق متى عاد إلى كامل جاهزيته.