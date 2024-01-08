وفاة ضابط إسرائيلي بسكتة قلبية بسبب هول ما رآه في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوفاة رقيب بلواء جفعاتي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12، مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بقتل الرقيب الذي تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية بالجيش.

وأشارت إلى أن مقربين من الرقيب الإسرائيلي أكدوا أن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تكبُّد خسائر ضخمة على يد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفشلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى.

وقال بيان صادر عن كتائب القسام، مساء الاثنين، إنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في مخيم البريج.

وأضاف البيان، أنّ قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مكان ٍاعتقدت تواجد أحد الأسرى بداخله.

وأشارت القسام، إلى أنه تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما كشفت كتائب القسام، أنها تحفظت على بعض مقتنيات القوة الخاصة.