بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

ونال مسلسل «غضب على الطريق - Beef»، جائزة أفضل مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية.

ونافس على الجائزة كلا من «فارجو - Fargo»، و«رفقاء السفر - Fellow Travelers»، و«ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»، و«دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»، و«كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته - All the Light We Cannot See».