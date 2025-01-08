ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالية "فن ترجمة الفكر" بمناسبة مرور 120 عاما على مولد الأديب والمثقف البارز يحيى حقي، والاحتفال بطلاب كليتي آداب حلوان، وألسن الفيوم لاتمامهم برنامج ترجمة يحيى حقي بالتعاون بين المركز وجامعيتهم، وذلك في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة "أبناء رفاعة" التي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في وطننا مصر وفي العالم العربي.

ولد يحيى حقي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 7 يناير عام 1905، وقدم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال الأدبية المهمة التي عكست رؤيته للمجتمع المصري، ومن بين أهم أعماله: (قنديل أم هاشم، البوسطجي، فكرة وابتسامة، سارق الكحل، دماء وطين، أم العواجز، صح النوم، عنتر وجولييت، حقيبة في يد مسافر).

كذلك أسهم يحيى حقي في كتابة المقال الأدبي، والنقد الأدبي والفني، والدراسات الأدبية، غير القصص والمسرحيات والكتب التي ترجمها.

وسيقوم المركز بتكريم الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة أبناء رفاعة ويأتي ذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس، بقاعة طه حسين في المركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.