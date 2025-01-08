 النقل: تقدم معدلات تشطيب محطة القاهرة بالخط الأول من القطار السريع - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 10:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

النقل: تقدم معدلات تشطيب محطة القاهرة بالخط الأول من القطار السريع

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:16 ص

أكدت وزارة النقل تقدم معدلات تشطيب محطة "القاهرة" بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء أمس الثلاثاء، إن محطة "القاهرة" ستخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة.

وأوضحت الصور استمرار أعمال التشطيبات الخارجية لجسم المحطة، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، مع تجهيز مسار القطارات وتمهيد الأرض استعدادا لتركيب القضبان الحديدية، وإنشاء السلالم المؤدية من خارج المحطة إلى الرصيف والعكس.

جدير بالذكر أن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع يتكون من 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة.

ويمتد الخط الأول من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط وشمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، بطول حوالي 660 كيلومترا.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك