النقل: تقدم معدلات تشطيب محطة القاهرة بالخط الأول من القطار السريع

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أكدت وزارة النقل تقدم معدلات تشطيب محطة "القاهرة" بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء أمس الثلاثاء، إن محطة "القاهرة" ستخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة.

وأوضحت الصور استمرار أعمال التشطيبات الخارجية لجسم المحطة، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، مع تجهيز مسار القطارات وتمهيد الأرض استعدادا لتركيب القضبان الحديدية، وإنشاء السلالم المؤدية من خارج المحطة إلى الرصيف والعكس.

جدير بالذكر أن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع يتكون من 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة.

ويمتد الخط الأول من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط وشمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، بطول حوالي 660 كيلومترا.