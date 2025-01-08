ياسر حمد يقترب من الانتقال للغرافة القطري بعد رحيله عن الزمالك

أكدت صحيفة "العرب" القطرية أن المدافع الفلسطيني ياسر حمد بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي الغرافة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يأتي هذا بعد رحيل اللاعب عن نادي الزمالك المصري في يوليو الماضي، حيث لم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة البيضاء.

وكان الزمالك قد ضم ياسر حمد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث شارك في ثلاث مباريات فقط. ورغم قصر فترة وجوده، إلا أنه تمكن من التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الأبيض.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين اللاعب وإدارة نادي الغرافة تسير بشكل جيد، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.