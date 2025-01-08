النقل: جاري إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس»

أكدت وزارة النقل تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس"، بطول 63.5 كيلومتر سكة غير كهربائي (ديزل)، بهدف ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف بخطوط السكك الحديدية، ونقل البضائع عبر هذه الشبكة.

وأوضحت الصور، التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أنه جاري تمهيد الأرض الخاصة بمسار المشروع، وفرش البازلت تمهيدا لتركيب القضبان الحديدية، كذلك جاري إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يحسن القدرة التنافسية للمنتجين المحليين؛ ما يساهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، لتقليل تكلفة ووقت نقل هذه البضائع.

يذكر أنه يتم تنفيذ الخط بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كيلومتر، وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كيلومترا.