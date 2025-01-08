بلينكن يتحدث عن اتفاق قريب جدا بصفقة التبادل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المفاوضين "قريبون جدا" من اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين حذر أحد مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من تداعيات خطيرة إن لم يفرَج عن الأسرى.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على هامش زيارته لفرنسا، قال بلينكن "نأمل إنجازه في الوقت المتبقي لنا" من إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، قبل تسليم الحكم لترامب في الـ20 من الشهر الجاري، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر قوله إن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بحث في فلوريدا مع مبعوث أمريكا للشرق الأوسط ستيف ويتكوف صفقة التبادل المرتقبة، وسط توقعات بأن يتوجه الليلة إلى الدوحة للانضمام لمحادثات الصفقة.

وذكّر ويتكوف، بتهديدات سابقة أطلقها ترامب، إذ نقلت القناة 12 الإسرائيلية قوله إن التداعيات ستكون خطيرة إذا لم يطلق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه التداعيات.

واعتبر ويتكوف، أن الضبابية متعمدة وجزء من الضغط للتوصل لصفقة، مؤكدا أنها من أولويات الرئيس ترامب قبل موعد تنصيبه، مضيفا أن ترامب "طلب مني الضغط للتوصل لصفقة وهو يفضل الدبلوماسية وإذا فشلت فستكون التداعيات خطيرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوفود الفنية الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تجتمع بشكل دائم، سواء في الدوحة أو القاهرة، وإن جهود الوساطة مستمرة. وإذا حصل اتفاق سيتم الإعلان عنه رسميا.

• موقف حماس

في المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضرورة أن تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق الأسرى، وقالت إن ترامب كان متسرعا في القول إن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" ما لم يُطلق سراحهم بحلول موعد تنصيبه.

وقال أسامة حمدان القيادي في حماس -في مؤتمر صحفي بالجزائر- إن إسرائيل هي المسئولة عن تقويض كل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق، واستبعد التوصل لاتفاق قبل تنصيب ترامب في 20 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه لن يدلي بتفاصيل عن الجولة الأحدث من المفاوضات، لكنه أكد على شرط حماس المتمثل في "وقف كامل للعدوان وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال".