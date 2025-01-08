استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع

استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، بعد منتصف الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة ووسط القطاع.

واستشهد مواطن، وإصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة دير البلح.

فيما أصيب 10 آخرون، بينهم 6 أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة وشاح في مخيم البريج.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,885 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم