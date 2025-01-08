ضياء رشوان يشرح فكرة تأسيس حزب الجبهة الوطنية

شرح الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، فكرة تدشين الحزب.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، إن مصر لا توجد بها حاليًّا أحزاب ذات صفة فكرية وقادرة على الأداء الجماهيري.

وأضاف: «حل الخروج من ثنائية الموالاة والمعارضة والخروج من فكرة الحزب النخبوي الذي لديه فكرة لكنه لا يملك ظهيرًا جماهيريًّا هو محاولة تشكيل ما تسمى بالجبهة».

وأشار إلى أن اسم الحزب لم يأتِ من قِبيل الصدفة، موضحًا أن الجبهة تستهدف مواجهة ظروف داخلية وخارجية.

ونوه بأنه فيما يخص الظروف الداخلية، فهناك أزمة اقتصادية طاحنة، لافتًا إلى أن الحزب لا يحل الأزمات لكنه يُقدم تصورات من أجل الحل.

ولفت إلى أن مشاركين في الحوار الوطني هم من استاقوا فكرة الحزب، لكن الحوار لا يزال قائمًا ولم يغلق، مؤكدا أن آخر اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني كان قبل عشرة أيام.

وشدد على أن الحوار الوطني هو مسار آخر لأن كلًا من أعضائه لا يزال محتفظًا بهويته، مؤكدا أن الحوار يشهد استعراضًا للأفكار التي قد يتم الاتفاق أو الاختلاف عليها.

وأوضح أن بعض المشاركين في الحوار اقترحوا أن يكون هناك نموذج يتيح القدرة على التعايش تحت برنامج سياسي وليس مجرد فكرة، مؤكدا أن البرنامج يمكن تصوُّره من تنوع أعضاء هيئته التأسيسية الـ57.