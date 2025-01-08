إصابة مهاجم بورنموث بالرباط الصليبي

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يغيب التركي إنيس أونال مهاجم بورنموث الإنجليزي، فترة طويلة عن الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال حصة تدريبية.

وتعرض المهاجم التركي الدولي لهذه الإصابة للمرة الثانية في مسيرته، حيث أصيب للمرة الأولى في عام 2023 عندما كان لاعبا بصفوف خيتافي الإسباني وتسببت في غيابه عن الملاعب 210 أيام.

وأوضح نادي بورنموث أن أونال (27 عاما) الذي شارك في جميع مباريات الفريق منذ سبتمبر أصيب، بعد احتكاك بسيط بأحد زملائه خلال حصة تدريبية، صباح أمس الثلاثاء.

وقال بيان للنادي الإنجليزي "يؤسفنا للغاية تأكيد إصابة أونال بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال حصة تدريبية هذا الأسبوع".

وأضاف "كل الدعم والمساندة لأونال في هذه اللحظة قبل أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل من أجل تجهيزه للمستقبل".

وأشار بورنموث إلى أن اللاعب التركي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وسيقوم الجهازان الطبي والتأهيلي بدعمه بكل الطرق الممكنة طوال الوقت.

واختتم النادي الإنجليزي بيانه "كلنا مع إينيس، وسنصدر تحديثا بشأن تطورات حالته في الوقت المناسب".