مقتل 6 أشخاص في تدافع خلال مهرجان ديني بالهند

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في تدافع مئات، اليوم الأربعاء، عند مدخل معبد في جنوب الهند، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست او انديا" الهندية.

ونقلت الوكالة عن رئيس المعبد بي آر نايدو نايدو قوله إن التدافع وقع عندما فتحت الشرطة بوابات المعبد.

وتجمع مصلون من جميع أنحاء الهند لحضور مهرجان يستمر 10 أيام في معبد "لورد فينكاتيسوارا سوامي" في بلدة تيروباتي بولاية أندرا براديش.

وتعد حوادث التدافع المميتة شائعة نسبيا خلال المهرجانات الدينية الهندية، حيث تتجمع حشود كبيرة في مناطق محدودة ذات بنية تحتية رديئة وفي ظل إجراءات سلامة غير كافية.

وفي يوليو الماضي، لقي ما لا يقل عن 116 شخصا حتفهم، معظمهم من النساء والأطفال، عندما تدافع الآلاف خلال تجمع ديني في بلدة هاثراس في شمال الهند.