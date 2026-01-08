جعلت أرصدة قديمة من المارك الألماني بعض الألمان أكثر ثراء حتى بعد مرور أكثر من 20 عاما على إدخال عملة اليورو الأوروبية الموحدة.

وأعلن البنك المركزي الألمانية أنه بدّل العام الماضي نحو 1ر53 مليون مارك ألماني بما يعادل نحو 27 مليون يورو.

وكان البنك استقبل في عام 2024 نحو 2ر53 مليون مارك ألماني، فيما بلغ الإجمالي في عام 2023 أكثر من 58 مليون مارك.

وكثيرا ما تظهر الأوراق النقدية والعملات المعدنية المستبعدة من التداول في حالات الميراث أو عند العثور عليها بالصدفة بعد شراء منازل قديمة. وأحيانا يُحتفظ بها لسنوات بدافع الحنين للماضي، ثم تُستبدل في نهاية المطاف.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه بعد 24 عاما من إدخال اليورو، لا يزال هناك أكثر من 162 مليون عملة ورقية وأكثر من 23 مليار عملة معدنية للمارك غير مُعادة. ويقدر البنك القيمة الإجمالية لتلك الأموال بأكثر من 1ر12 مليار مارك (نحو 2ر6 مليار يورو).

ويمكن لأي شخص يعثر على أوراق أو عملات معدنية قديمة تقديمها للاستبدال بدون رسوم في جميع الفروع البنك المركزي أو عبر البريد. وقد تم تثبيت سعر تبديل المارك عند إدخال اليورو: مقابل 9ر1 مارك ألماني يحصل المرء على يورو واحد.

وتعتبر ألمانيا واحدة من بين سبعة بلدان في منطقة اليورو التي يظل فيها استبدال كل من العملات الورقية والمعدنية من العملة الوطنية القديمة إلى اليورو ممكنا دون حد زمني. وينطبق ذلك أيضا على النمسا وأيرلندا ودول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إضافة إلى الوافد الجديد إلى اليورو، بلغاريا.