شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 90 جنيهًا.

ورصدت «الشروق» خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، ارتفاع أسعار عدد من أصناف الدواجن والطيور.

وقال أحمد عاطف، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد حاليًا ارتفاعًا في الأسعار، موضحًا أن سعر الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء (البلدي) نحو 100 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الفيومي البلدي 125 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن سعر كيلو البانيه تراوح ما بين 180 و200 جنيه، في حين سجل سعر الأوراك ما بين 80 و88 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الكبد والقوانص عند 90 جنيهًا للكيلو.

وأشار عاطف إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 160 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام ما بين 180 و220 جنيهًا، وسجل سعر الأرنب البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 135 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا.