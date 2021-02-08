نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يكون عدد المشتركين ببوابة مصر الرقمية مليون فقط، لافتًا إلى أن عدد المشتركين في البوابة 15 مليون مواطن.



وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه يمتلك المستندات التي تثبت صحة الأرقام المعلنة، ليعلق كمال: «لو ثبت صحتها ليك عندي حق عرب»، بحسب وصفه.



وأشاد بما نفذه قطاع الاتصالات خلال الأعوام الماضية، من تركيب 18 ألف كابينة لزيادة سرعة الإنترنت خلال عامين، وتطوير شبكة النقل الإلكتروني بناء على طلبات مقدمة من النواب، فضلًا عن منظومة التحول الرقمي التي تعمل بشكل كبير ووصلت إلى عدد أكبر من المحافظات.



وأوضح رئيس لجنة اتصالات النواب أن الدولة نجحت في توصيل الإنترنت لـ2500 مدرسة، إضافة إلى توقيع 4 تعاقدات جديدة في ملف الكابلات البحرية، خلال آخر عامين، قائلًا إن الأمر يعزز مكانة مصر في المجال.





